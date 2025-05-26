Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko rüzgarı eserken, şampiyonluğu kutlayan taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara döküldü. Ortaya renkli görüntüler çıktı...

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Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı

Fenerbahçe Beko, Monaco’yu finalde mağlup EuroLeague’de ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu tüm yurtta taraftarları sokaklara döktü. Fenerbahçeliler bayrakları ve meşaleleriyle meydanlara akın etti.

Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı - Resim : 1

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olan EuroLeague’de Fenerbahçe Beko fırtınası esti. Sarı-lacivertliler Final Four’daki rakiplerini tek tek yenerek kupaya uzanan ekip oldu.

Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı - Resim : 2

Final maçının heyecanı Türkiye’nin dört bir yanına kurulan dev ekranlarda takip edildi. Şampiyonluğu araçlarıyla konvoylar yaparak kutlayan Fenerbahçeliler, sokakları adeta sarı-lacivert renklere boyadı.

İşte kutlamalardan kareler:

Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı - Resim : 3

Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı - Resim : 4

Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı - Resim : 5

Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı - Resim : 6

Kaynak: Haber Merkezi

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