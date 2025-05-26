Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı

Fenerbahçe Beko, Monaco’yu finalde mağlup EuroLeague’de ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu tüm yurtta taraftarları sokaklara döktü. Fenerbahçeliler bayrakları ve meşaleleriyle meydanlara akın etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olan EuroLeague’de Fenerbahçe Beko fırtınası esti. Sarı-lacivertliler Final Four’daki rakiplerini tek tek yenerek kupaya uzanan ekip oldu.

Final maçının heyecanı Türkiye’nin dört bir yanına kurulan dev ekranlarda takip edildi. Şampiyonluğu araçlarıyla konvoylar yaparak kutlayan Fenerbahçeliler, sokakları adeta sarı-lacivert renklere boyadı.

İşte kutlamalardan kareler:

Kaynak: Haber Merkezi