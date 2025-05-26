Bir Sezon, İki Üzüntü

3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, bir sezonda iki kez hayal kırıklığı yaşadı. 2'nci Lig'e çıkma hedefine ulaşamayan Ayvalıkgücü'nde gözyaşları sel oldu.

Son Güncelleme:
Bir Sezon, İki Üzüntü

Türkiye’de tüm futbol liglerinde artık sona gelinirken, 3’üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, tek sezonda ikinci kez hayal kırıklığı yaşadı. Balıkesir ekibinin 2’nci Lig'e çıkma hayali yine suya düştü.

Bir Sezon, İki Üzüntü - Resim : 1

Ligde 3'üncü Grup'ta son haftalara liderlik koltuğunda giren Ayvalıkgücü kazanması halinde şampiyonluğu ilan edeceği son maçta evinde Pazarspor'la dramatik bir şekilde 1-1 berabere kalarak kupayı Aliağa Futbol'a kaptırdı. Yoluna Play-Off'tan devam edip grup ikincisi olarak direkt grup finaline kalan Ayvalıkgücü, Küçükcekmece Sinopspor'u eşleşmede ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşı uzatmada 4-1 kazanarak finalist oldu.

Bir Sezon, İki Üzüntü - Resim : 2

Ancak, final karşılaşmasında Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü’nün hedefini bir kez daha sekteye uğrattı. Ayvalıkgücü, rakibine 3-1 mağlup olup 2'nci Lig'i yine ıskaladı. Kırmızı-beyazlı ekip Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 2022'de Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra 3'üncü Lig'de üst üste üçüncü sezon Play-Off'tan eli boş döndü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki yüzyılın en büyük deprem felaketlerinde tesisleri yıkılıp 5 futbolcusunu kaybeden İstiklalspor, bu yıl ilk kez yer aldığı 3'üncü Lig'den tek sezonda 2'nci Lig'e çıkmayı başaran ekip oldu.

BALIKESİR’İN FİNALLERDE YÜZÜ GÜLMEDİ

Balıkesir iki takımıyla birden 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamasına rağmen final kabusu yaşadı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, Adana'daki finalde cumartesi günü Muşspor'a 2-0 yenilerek hedefini gerçekleştiremedi. Üst üste üçüncü sezon da 3'üncü Lig'de kalan Bal-Kes, takıma daha önce 2 şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör İsmail Ertekin 11 yıl sonra kupa hedefine ulaşamadı.

Balıkesirspor'dan 1 gün sonra Ayvalıkgücü Belediyespor da Antalya'daki finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenildi. Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, 1'inci Lig'de 29 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük'le Süper Lig için final oynayacak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ayvalık Balıkesir
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı Fenerbahçe Avrupa'nın Zirvesine Kondu, Taraftarlar Çıldırdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer İstifa Sorusunu Cevapladı Solskjaer İstifa Sorusunu Cevapladı
Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor
Yaz Sıcağında Serin Kalmanın Püf Noktaları Açıklandı Yaz Sıcağında Serin Kalmanın Püf Noktaları Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
IBAN Üzerinden Para Transferi Yapacaklar Dikkat! Yeni Zorunluluk Haziranda Geliyor IBAN Üzerinden Para Transferi Yapacaklar Dikkat
Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı