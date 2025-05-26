Okan Buruk'tan Yüreklere Su Serpen 'Osimhen' Açıklaması: 'İkna Edebileceğimiz Çok Şey Var'

Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, samimi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki en önemli konulardan biri olan Victor Osimhen’in geleceğine ilişkin de konuşan Buruk, “Osimhen'i burada kalmaya ikna edebileceğimiz çok şey var. Buradaki mutluluğunu ve burayı nasıl sahiplendiğini gördük. Aynı süreci Icardi'de de görmüştük” ifadelerini kullandı.

TOPU OSIMHEN’E ATTI

Okan Buruk, topu Osimhen’e atarken, “Kulübümüz, bu anlamda gereken her şeyi yapıyor. Taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Aynısını Icardi’de de yaşamıştık; o da Arabistan’dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray’ı seçmişti. İnşallah Osimhen için de böyle olur. Ümidim bu yönde” dedi.

Gelecek sezon Avrupa’daki şansızlıklar hakkında da konuşurken, gelecek sezon daha iyi kadro kuracaklarını şöyle anlattı:

"Şanssız maçlar oynadık Avrupa'da. Dinamo Kiev maçı... İlk 8'e kalsak her şey farklı olabilirdi. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli. Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."

‘ÖNEMLİ BİR KADRO KURMAMIZ LAZIM’

Transfer çalışmalarına başladıklarının da müjdesini veren başarılı teknik direktör, “Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig ağustosta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz.”

MERTENS VE MUSLERA YOLCU

Okan Buruk, Mertens ve Muslera’nın ayrılıklarına ilişkin ise, “Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama, her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek” dedi.

Kaynak: AA