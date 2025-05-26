Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi

Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Osimhen'in transfer için kararını verdiği iddia edildi. Osimhen'in kararını başkana da ilettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
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Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray’da şampiyonluk sarhoşluğu yaşanırken, en önemli konulardan biri de Victor Osimhen’in kalıp kalmayacağıydı.

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Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi - Resim: 2

Sezon başında Napoli’den kiralanarak dengeleri alt üst eden Osimhen için çok sayıda dev kulübün adı ortaya atılmış, bunların arasında ezeli takip Fenerbahçe’nin ismi dahi dillendirilmişti.

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Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi - Resim: 3

Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Osimhen’in kararını verdiği belirtildi. Osimhen’in kararını başkana ilettiği kaydedildi.

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Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi - Resim: 4

Sky Sports’ta yer alan habere göre, Al-Hilal ile Victor Osimhen’in anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Osimhen’in Al-Hilal’in başkanı Fahad bin Nafel ile de görüştüğü ve Suudi Arabistan ekibine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

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Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi - Resim: 5

Anlaşmaların tamamlanmasının ardından Osimhen’in Al-Hilal’e 3 yıllık imzayı atacağı iddia edildi.

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Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi - Resim: 6

Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 36 gol ve 8 asistlik başarı kaydetmişti.

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