Ve Osimhen Kararını Verdi! Yılın Transferi Gerçekleşiyor... Kararını Başkana Bile Bildirdi
Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Osimhen'in transfer için kararını verdiği iddia edildi. Osimhen'in kararını başkana da ilettiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Galatasaray’da şampiyonluk sarhoşluğu yaşanırken, en önemli konulardan biri de Victor Osimhen’in kalıp kalmayacağıydı.
Sezon başında Napoli’den kiralanarak dengeleri alt üst eden Osimhen için çok sayıda dev kulübün adı ortaya atılmış, bunların arasında ezeli takip Fenerbahçe’nin ismi dahi dillendirilmişti.
Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Osimhen’in kararını verdiği belirtildi. Osimhen’in kararını başkana ilettiği kaydedildi.
Sky Sports’ta yer alan habere göre, Al-Hilal ile Victor Osimhen’in anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Osimhen’in Al-Hilal’in başkanı Fahad bin Nafel ile de görüştüğü ve Suudi Arabistan ekibine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
Anlaşmaların tamamlanmasının ardından Osimhen’in Al-Hilal’e 3 yıllık imzayı atacağı iddia edildi.
Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 36 gol ve 8 asistlik başarı kaydetmişti.