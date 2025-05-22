Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Osimhen için Napoli yöneticisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar!

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe Osimhen
Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı - Resim: 1

Galatasaray’ın sezon başında İtalya’nın Napoli’den kiralamasıyla Süper Lig’de dengeleri alt üst eden Victor Osimhen için dünya devlerinin yanında Süper Lig ekipleri de talip oldu.

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Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı - Resim: 2

Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan isim için Napoli yöneticisinden flaş Fenerbahçe açıklamaları geldi. Osimhen’in 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli bulunurken, adı açıklanmayan bir Napoli yöneticisi Nijeryalı yıldıza 8 kulübün talip olduğunu söyledi.

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Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı - Resim: 3

Sabah’ın aktardığı haberde İtalya içinden yüksek teklifler geldiği kaydedilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de sıraya girdiği kaydedildi.

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Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı - Resim: 4

Yönetici Fenerbahçe ile ilgili ise şunları kaydetti:

Burada önemli olan Osimhen'in düşüncesi. Fakat kendisi bu konuda şu ana kadar bize bir şey söylemedi.

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Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı - Resim: 5

Fenerbahçe de bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istedi. Ama şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.

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