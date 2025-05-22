Napoli Yöneticisinden Flaş Osimhen Sözleri! Fenerbahçe'yi Açıkladı
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belli olmayan Osimhen için Napoli yöneticisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte detaylar!
Kaynak: Sabah
Galatasaray’ın sezon başında İtalya’nın Napoli’den kiralamasıyla Süper Lig’de dengeleri alt üst eden Victor Osimhen için dünya devlerinin yanında Süper Lig ekipleri de talip oldu.
Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan isim için Napoli yöneticisinden flaş Fenerbahçe açıklamaları geldi. Osimhen’in 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli bulunurken, adı açıklanmayan bir Napoli yöneticisi Nijeryalı yıldıza 8 kulübün talip olduğunu söyledi.
Sabah’ın aktardığı haberde İtalya içinden yüksek teklifler geldiği kaydedilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de sıraya girdiği kaydedildi.
Yönetici Fenerbahçe ile ilgili ise şunları kaydetti:
Burada önemli olan Osimhen'in düşüncesi. Fakat kendisi bu konuda şu ana kadar bize bir şey söylemedi.
Fenerbahçe de bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istedi. Ama şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi.