De Bruyne İçin Olay Fenerbahçe İddiası

De Bruyne için Süper Lig ihtimaline dikkat çeken Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Sabuncuoğlu, “Kevin De Bruyne, Arabistan veya ABD olmazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir. Galatasaray'dan ziyade Fenerbahçe'nin ihtiyacı var” diye yazdı.