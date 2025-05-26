De Bruyne İçin Olay Fenerbahçe İddiası
Premier Lig devi Manchester City'den ayrılma kararı alan De Bruyne için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme şartları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalara başlanırken, Kevin De Bruyne için dikkat çeken bir iddia geldi.
Sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayıracak olan De Bruyne için Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın adı anılıyordu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, De Bruyne için çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
De Bruyne için Süper Lig ihtimaline dikkat çeken Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Sabuncuoğlu, “Kevin De Bruyne, Arabistan veya ABD olmazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir. Galatasaray'dan ziyade Fenerbahçe'nin ihtiyacı var” diye yazdı.