Papara Kimin, Sahibi Kim? Papara'nın Sahibi Ahmed Faruk Karslı Kimdir? Papara'ya Neden Kayyım Atandı?

İstanbul’da sabah saatlerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında elektronik para hizmeti sunan Papara’ya da kayyım atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, Papara ve çok sayıda şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun ardından "Papara kimin, sahibi kim?", "Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir?", "Papara nedir, nerede kullanılır?", "Papara'ya neden kayyım atandı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı ile ilgili detaylar...

PAPARA KİMİN, SAHİBİ KİM?

Yüz binlerce aktif kullanıcısı ve bine yakın çalışanı bulunan Papara, finans teknolojileri alanında hizmet veren Türkiye merkezli bir elektronik para kuruluşudur. Şirket, “ön ödemeli kart” modeliyle kullanıcıların hesaplarındaki parayı hem online alışverişte hem de fiziksel mağazalarda harcamasına imkan sunuyordu. Para yükleme noktaları, banka havalesi veya EFT yoluyla hesaplara para aktarımı yapılabiliyordu. Ayrıca Papara, Trabzonspor'un stadyumunun isim sponsoru olarak da biliniyordu.

Papara, Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulmuş ve bugüne kadar onun liderliğinde faaliyet göstermişti.

PAPARA’NIN KURUCUSU AHMED FARUK KARSLI KİMDİR?

Ahmed Faruk Karslı, girişimcilik serüvenine henüz genç yaşlarda başladı. 17 yaşında kurduğu ilk şirketi 19 yaşında satarak iş dünyasına adım atan Karslı, zamanla telko, perakende ve fintech sektörlerinde birçok girişimde bulundu.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Şirketin büyümesiyle birlikte 2021 yılında yatırım ve satın alma süreçlerinin tek çatı altında yönetilebilmesi için PPR Holding’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, bir dönem serbest avukatlık da yaptı ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok şirketin yönetim kurullarında yer aldı.

2025 yılının Şubat ayında yeniden Papara CEO’luk görevine dönen Karslı, operasyon sabahına kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.

PAPARA'YA NEDEN KAYYIM ATANDI?

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı. Aynı zamanda Papara ve bağlantılı olduğu şirketlere kayyım atandı ve mal varlıklarına el konuldu.

PAPARA NEDİR, NEREDE KULLANILIR?

Papara Kart, yurt içinde ve yurt dışında alışverişlerde kullanılabilir. Aynı zamanda online platformlarda ödeme yapmak için de kullanılabilir.

PAPARA ORTAKLARI KİMLERDİR?

Şirketin kurucusu Ahmed Faruk Karslı’dır. Ortaklık yapısıyla ilgili detaylı bilgiler, soruşturma kapsamında netleşmesi beklenen konular arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi