Arkeologlar Bile Anlam Veremedi... Antakya'da Üretildi, Yüzyıllar Sonra İngiltere'de Bulundu

Arkeologlar, İngiltere’nin Suffolk kentinde yer alan Sutton Hoo’da yapılan yeni kazılarla, yedinci yüzyıldan kalma ünlü "hayalet gemi" gömütüne dair heyecan verici yeni bulgulara ulaştı. 1938-1939 yıllarında keşfedilen bu Anglo-Sakson mezarında bulunan ve 6. yüzyıla ait olduğu belirlenen Bizans yapımı bir kovaya dair önemli parçalar gün yüzüne çıkarıldı.

HEYECAN YARATAN KEŞİF

1986 yılında bir traktörün tırmığıyla tesadüfen ortaya çıkan kovaya ait ilk parçalar, arkeologların ilgisini çekmişti. O zamandan bu yana kovanın kökeni, kullanımı ve neden mezara konulduğu gibi soruların yanıtı aranıyordu. Kova, savaşçılar, aslanlar ve av sahneleri gibi detaylarla süslenmişti. Uzmanlar, kovanın Türkiye'nin Hatay ilinde bulunan Antakya ilçesinde üretildiğine inanıyor.

2012 yılında yapılan kazılarda “Bromeswell kovası” adı verilen esere ait daha fazla parça ortaya çıkarılmış, ancak tabanı uzun süre bulunamamıştı. Bu yaz yapılan kazılarda nihayet kovanın sağlam tabanı içeren bir toprak bloğu keşfedildi. Ayrıntılı analizler, eksik figürleri tamamlayan yeni süslemeleri de gün yüzüne çıkardı.

CENAZE KABI MIYDI?

Toprak bloğun içerisindeki analizler sadece kovanın yapısını değil, aynı zamanda içeriğini de ortaya koydu. Kovada yakılmış hayvan ve insan kemiklerinin yanı sıra, oldukça sağlam durumda çift taraflı bir tarak da bulundu. Bu da kovanın bir cenaze kabı olarak kullanıldığı ihtimalini güçlendirdi.

“Bu kovanın Anglosakson zamanlarında nadir ve değerli bir eşya olduğunu biliyorduk, ancak neden gömüldüğü her zaman bir gizemdi,” dedi National Trust arkeoloğu Angus Wainwright bir açıklamada. “Şimdi Sutton Hoo topluluğunda önemli bir kişinin kalıntılarını tutmak için kullanıldığını biliyoruz. Daha fazla analizin bu çok özel gömü hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkaracağını umuyorum.”

Kazı sürecinde toprak blok, önce Bradford Üniversitesi’nde BT taramaları ve X-ışınlarına tabi tutuldu, ardından analiz için York Arkeoloji Vakfı’na gönderildi. Bu süreçte insan ayak bileği kemiği, kafatası parçaları ve büyük bir hayvana ait olduğu düşünülen kemikler dikkatlice ortaya çıkarıldı.

GİZEMLİ YOLCULUK

Kovanın üretimiyle ilgili detaylar da şaşırtıcıydı. BT taramaları, kovanın soğuk çekiçleme yöntemiyle yapıldığını ve merkezden dışa yayılan halkalarla şekillendirildiğini gösterdi. Uzmanlar, Bizans İmparatorluğu'nda yüzlerce mil uzakta yapılan bu kovanın Suffolk'un bu köşesine nasıl geldiği ise gizemini koruyor.