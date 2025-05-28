Güngören'de Korkutan Patlama

İstanbul Güngören’de bir iş yerinde meydana gelen patlama çevrede paniğe yol açtı. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde ve çevrede maddi hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Güngören'de sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Saadet Sokak üzerinde yer alan iş yerindeki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, uzman ekipler iş yerinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, yakın çevredeki bazı dükkanların da vitrinleri ve duvarları zarar gördü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İtfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı bölgede önlem alırken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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