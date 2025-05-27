Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor
27 Mayıs 2025 itibarıyla Türk Lirası mevduat faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde attığı yukarı yönlü adımlar, TL'yi yeniden cazip hale getirirken, bankaların mevduat faiz oranları son dört ayın zirvesine ulaştı. Özellikle döviz ve altın yatırımcısının yönünü tekrar TL mevduata çevirmesi, faiz getirilerinde kayda değer artışları beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kısa vadeli (32 günlük) TL mevduatlarda faiz oranı bazı bankalarda yüzde 50’nin de üzerine çıktı. 4 milyon TL’lik birikimi olan bir yatırımcının, bir aylık sürede elde edeceği net kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte 27 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla önde gelen bankaların güncel faiz oranları ve 4 milyon TL üzerinden hesaplanan getirileri:
BANKALARA GÖRE 4 MİLYONUN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ LİSTESİ
Fibabanka
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 4.157.984 TL
Net Kazanç: 157.984 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL
Net Kazanç: 155.003 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 4.152.022 TL
Net Kazanç: 152.022 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,75
Vade Sonu Tutar: 4.112.526 TL
Net Kazanç: 112.526 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL
Net Kazanç: 117.742 TL
FAİZLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Son dönemde uygulanan para politikalarının etkisiyle TL mevduatlara olan ilgi artarken, bankalar da müşteri kazanmak adına faiz oranlarını üst seviyelere taşımış durumda. Özellikle yüksek meblağlı birikimlerde, kısa vadede elde edilen getiriler yatırımcıların yeniden TL’ye yönelmesini teşvik ediyor.
Uzmanlar, enflasyon ve Merkez Bankası kararlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde de yüksek seyretmeye devam edebileceğini öngörüyor.