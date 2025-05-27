Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor

27 Mayıs 2025 itibarıyla Türk Lirası mevduat faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde attığı yukarı yönlü adımlar, TL'yi yeniden cazip hale getirirken, bankaların mevduat faiz oranları son dört ayın zirvesine ulaştı. Özellikle döviz ve altın yatırımcısının yönünü tekrar TL mevduata çevirmesi, faiz getirilerinde kayda değer artışları beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 1

Kısa vadeli (32 günlük) TL mevduatlarda faiz oranı bazı bankalarda yüzde 50’nin de üzerine çıktı. 4 milyon TL’lik birikimi olan bir yatırımcının, bir aylık sürede elde edeceği net kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte 27 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla önde gelen bankaların güncel faiz oranları ve 4 milyon TL üzerinden hesaplanan getirileri:

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 2

BANKALARA GÖRE 4 MİLYONUN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ LİSTESİ

Fibabanka

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 4.157.984 TL

Net Kazanç: 157.984 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL

Net Kazanç: 155.003 TL

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 3

ING Türkiye

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 4.152.022 TL

Net Kazanç: 152.022 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL

Net Kazanç: 146.060 TL

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 4

Akbank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL

Net Kazanç: 146.060 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL

Net Kazanç: 146.060 TL

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL

Net Kazanç: 144.570 TL

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 6

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %37,75

Vade Sonu Tutar: 4.112.526 TL

Net Kazanç: 112.526 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL

Net Kazanç: 117.742 TL

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Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor - Resim: 7

FAİZLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Son dönemde uygulanan para politikalarının etkisiyle TL mevduatlara olan ilgi artarken, bankalar da müşteri kazanmak adına faiz oranlarını üst seviyelere taşımış durumda. Özellikle yüksek meblağlı birikimlerde, kısa vadede elde edilen getiriler yatırımcıların yeniden TL’ye yönelmesini teşvik ediyor.

Uzmanlar, enflasyon ve Merkez Bankası kararlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde de yüksek seyretmeye devam edebileceğini öngörüyor.

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