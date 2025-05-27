Mevduat Faizi Oranları Uçuşa Geçti: Ev Parasını Mevduata Yatıran Ayda İşte Bu Kadar Kazanıyor

Kısa vadeli (32 günlük) TL mevduatlarda faiz oranı bazı bankalarda yüzde 50’nin de üzerine çıktı. 4 milyon TL’lik birikimi olan bir yatırımcının, bir aylık sürede elde edeceği net kazanç dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte 27 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla önde gelen bankaların güncel faiz oranları ve 4 milyon TL üzerinden hesaplanan getirileri: