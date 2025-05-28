Dolar Yükseldi, Euro Düşüşe Geçti

İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı yükselişle başladı. Dolar 39,06 liradan, euro ise 44,22 liradan işlem görüyor. Dün kapanışa göre dolarda hafif artış, euroda ise sınırlı bir düşüş yaşandı.

Dolar Yükseldi, Euro Düşüşe Geçti

İstanbul serbest piyasada 28 Mayıs sabahı döviz kurları güne sınırlı değişimlerle başladı. Dolar, 39,0680 TL satış fiyatıyla işlem görürken, euronun satış fiyatı 44,2270 TL oldu. Döviz kurlarındaki gün içi hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz fiyatları dünle kıyaslandığında dolarda hafif bir artış, euroda ise sınırlı bir düşüş dikkat çekti. Dün doların satış fiyatı 39,0190 TL, euronun ise 44,3200 TL olarak kayıtlara geçmişti. Ekonomistler, dövizdeki seyrin küresel piyasa gelişmeleri ve iç dinamiklerle şekilleneceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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