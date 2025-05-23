28 Ülkeye İhracat Yapan Türk Devi Batıyor! Mahkeme 2 Aylık Mühlet Tanıdı

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı, Madencan Çelik Profil Anonim Şirketi ile aynı unvana sahip diğer tüzel kişilik, ayrıca ASSC İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve İlter Madencan için daha önce başlatılan konkordato kapsamında verilen geçici mühletin devam etmesine hükmedildi.

14 TEMMUZ’DA DURUŞMA YAPILACAK

Mahkeme, 14 Şubat 2025 tarihinde verilen geçici mühlet kararının 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verdi. Böylece şirketler, 14 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak duruşmaya kadar konkordato kapsamındaki hukuki korumadan yararlanmaya devam edecek. Bu süreçte, İcra ve İflas Kanunu’nun 294 ve devamı maddelerinde belirtilen tüm tedbirler uygulanmayı sürdürecek.

TİCARİ FAALİYETLER GEÇİCİ KORUMA ALTINDA

Verilen kararla birlikte, şirketlerin mevcut mali yükümlülükleriyle ilgili işlemler geçici mühlet kapsamında askıya alınırken, ticari faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci de mahkeme gözetiminde devam edecek.