Pegasus’tan 1 Euro’luk Yurt Dışı Bileti Fırsatı: Cebinizi Yakmadan Avrupa’ya Uçun

Pegasus, yurt dışı seyahati düşünenler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Sadece 150 bin koltukla sınırlı olan fırsat kapsamında, BolBol üyeleri 1 Euro'dan başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecek. İşte kampanya detayları...

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Pegasus’tan 1 Euro’luk Yurt Dışı Bileti Fırsatı: Cebinizi Yakmadan Avrupa’ya Uçun

Pegasus Hava Yolları, yurt dışına gitmek isteyen yolcular için büyük bir kampanya duyurdu. 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında, seçili dış hatlarda 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışına başlandı. Kampanya sadece Pegasus’un sadakat programı olan BolBol üyelerine özel olarak sunuluyor.

İndirimli biletlerle seyahat edecek yolcular, 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya, Pegasus’un belirlediği direkt dış hat uçuşlarında ve yalnızca Light Paket bilet tipi için geçerli olacak.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Bu özel fırsattan faydalanmak isteyen yolcuların, Pegasus BolBol üyesi olması gerekiyor. Rezervasyon sırasında her yolcu kendi BolBol üyelik bilgilerini sisteme girmeli. Kampanya yalnızca Pegasus’un resmi internet sitesi flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak. Henüz BolBol üyesi olmayanlar da, kampanya günlerinde üye olarak biletlerini bu avantajla alabilecek.

Pegasus’tan 1 Euro’luk Yurt Dışı Bileti Fırsatı: Cebinizi Yakmadan Avrupa’ya Uçun - Resim : 1

150 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Kampanya yalnızca 150.000 koltukla sınırlı olduğundan, erken davranan yolcular avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Yolcular, kampanya süresi boyunca birden fazla kez bu fırsattan faydalanabiliyor.

LIGHT PAKETTE BAGAJ YOK

Kampanya yalnızca Light Paket kapsamındaki biletler için geçerli. Bu bilet tipi kabin bagajı, uçak altı bagajı gibi hizmetleri içermiyor. Yolcular sadece koltuk altına sığabilecek boyutta bir çanta ile seyahat edebilecek.

İPTAL VE İADE KOŞULLARI GEÇERLİ

Kampanya ile alınan biletlerde iptal ve iade işlemleri, Pegasus’un ilgili ücret sınıfı kurallarına göre yapılacak. Değişiklik ve iade talepleri, Pegasus’un genel kuralları çerçevesinde değerlendirilecek.
Yurt dışına uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenlerin, bu kısa süreli kampanyayı kaçırmaması öneriliyor.

PEGASUS YURT DIŞI 1 EURO KAMPANYASI HATLARI

Aşağıdaki fiyatlar, başlayan fiyatlardır:

İstanbul - Ksamil / € 1,00
İstanbul - Saraybosna / € 1,00
Saraybosna - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Tuzla / € 1,00
Tuzla - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Sofya / € 1,00
Sofya - İstanbul / € 1,00
Atina - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Atina / € 1,00
Priştine - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Priştine / € 1,00
İzmir - Üsküp / € 1,00
Üsküp - İzmir / € 1,00
İstanbul - Üsküp / € 1,00
Üsküp - İstanbul / € 1,00
Bükreş - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Bükreş / € 1,00
Erivan - İstanbul / € 1,00
İzmir - Bakü / € 1,00
Bakü - İzmir / € 1,00
Tiflis - Antalya / € 1,00
İstanbul - Kutaisi / € 1,00
Tiflis - İstanbul / € 1,00
Ankara - Viyana / € 1,00
Viyana - Ankara / € 1,00
İstanbul - Viyana / € 1,00
Viyana - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Charleroi / € 1,00
Kopenhag - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Kopenhag / € 1,00
Kayseri - Köln / € 1,00
Köln - Kayseri / € 1,00
Düsseldorf - Kayseri / € 1,00
Bremen - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Bremen / € 1,00
Adana - Düsseldorf / € 1,00
Düsseldorf - Adana / € 1,00
Köln - Diyarbakır / € 1,00
Diyarbakır - Köln / € 1,00
Berlin - Ankara / € 1,00
Köln - Ankara / € 1,00
Ankara - Köln / € 1,00
Düsseldorf - Ankara / € 1,00
Ankara - Düsseldorf / € 1,00
Ankara - Frankfurt / € 1,00
Frankfurt - Ankara / € 1,00
Ankara - Hamburg / € 1,00
Hamburg - Ankara / € 1,00
Ankara - Stuttgart / € 1,00
Stuttgart - Ankara / € 1,00
Köln - Elazığ / € 1,00
Elazığ - Köln / € 1,00
Köln - Gaziantep / € 1,00
Gaziantep - Köln / € 1,00
Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00
Berlin - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Berlin / € 1,00
Köln - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Köln / € 1,00
Dortmund - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Dortmund / € 1,00
Düsseldorf - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Düsseldorf / € 1,00
Frankfurt - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Frankfurt / € 1,00
Hannover - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Hannover / € 1,00
Hamburg - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Hamburg / € 1,00
Münih - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Münih / € 1,00
Nürnberg - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Nürnberg / € 1,00
İstanbul - Stuttgart / € 1,00
Stuttgart - İstanbul / € 1,00
Düsseldorf - Samsun / € 1,00
Düsseldorf - Trabzon / € 1,00
Rotterdam - Kayseri / € 1,00
Amsterdam - İstanbul / € 1,00
Eindhoven - İstanbul / € 1,00
Rotterdam - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Basel / € 1,00
Cenevre - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Cenevre / € 1,00
İstanbul - Zürih / € 1,00
Zürih - İstanbul / € 1,00
Amman - Antalya / € 1,00
Amman - Ankara / € 1,00
Ankara - Amman / € 1,00
Antalya - Beyrut / € 1,00
Beyrut - Antalya / € 1,00
İstanbul - Zagreb / € 1,00
Zagreb - İstanbul / € 1,00
Prag - İstanbul / € 1,00
Roma - İstanbul / € 1,00
Bratislava - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Bratislava / € 1,00
Hurgada - İstanbul / € 11,00
İstanbul - Hurgada / € 11,00
İstanbul - Şarm El-Şeyh / € 11,00
Şarm El-Şeyh - İstanbul / € 11,00
Ksamil - İstanbul / € 11,00
İzmir - Podgoritsa / € 11,00
Podgoritsa - İzmir / € 11,00
Ankara - Podgoritsa / € 11,00
Podgoritsa - Ankara / € 11,00
İstanbul - Erivan / € 11,00
İstanbul - Gence / € 11,00

Kaynak: Haber Merkezi

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