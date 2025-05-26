Bakan Göktaş Duyurdu, Kritik Hizmette Başvurular Başladı

Yaş almış vatandaşlar için atılan adımlara bir yenisi daha eklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvuruların başladığını duyurdu.

Türkiye’nin nüfusu giderek yaşlanırken, yaşlı vatandaşların oranı da yüzde 10,6’ya yükseldi. Bakanlık 2016’dan bu yana yürütülen YADES ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda bakanlığımızca aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

SON TARİH 27 HAZİRAN

Göktaş, YADES kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığına dikkat çekerek, “Bu kapsamda 9 yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlayarak, 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2025 başvuruları ise başladı” ifadelerini kullandı.

Göktaş, belediyelerin projelerini 27 Haziran’a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini belirtti.