Fuhuş Şebekesine Büyük Baskın! Şifreli Konuşmaları Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da fuhuş şebekesine yapılan ‘Pandora’ operasyonunda 6 kişi tutuklanırken, şüphelilerin gizli konuşmalarının şifresi de çözüldü. Şebekenin polisi ‘beybi’, müşterileri ise ‘koli’ olarak adlandırdığı ortaya çıktı.

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Diyarbakır’da polis ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi.

Fuhuş Şebekesine Büyük Baskın! Şifreli Konuşmaları Ortaya Çıktı - Resim : 1

ŞİFRELİ KONUŞMALARI İFŞA OLDU

Pandora Operasyonu’nda 6 şüpheli fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından tutuklandı. Şebeke üyelerinin buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlenirken, şüphelilerin kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları öğrenildi.

Fuhuş Şebekesine Büyük Baskın! Şifreli Konuşmaları Ortaya Çıktı - Resim : 2

TEHDİT VE ŞANTAJ

İfadesi alınan şüpheli kadınlar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri söyledi.

Şebekedeki 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı.

Fuhuş Şebekesine Büyük Baskın! Şifreli Konuşmaları Ortaya Çıktı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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