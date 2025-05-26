Fuhuş Şebekesine Büyük Baskın! Şifreli Konuşmaları Ortaya Çıktı
Diyarbakır’da fuhuş şebekesine yapılan ‘Pandora’ operasyonunda 6 kişi tutuklanırken, şüphelilerin gizli konuşmalarının şifresi de çözüldü. Şebekenin polisi ‘beybi’, müşterileri ise ‘koli’ olarak adlandırdığı ortaya çıktı.
Diyarbakır’da polis ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi.
ŞİFRELİ KONUŞMALARI İFŞA OLDU
Pandora Operasyonu’nda 6 şüpheli fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından tutuklandı. Şebeke üyelerinin buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlenirken, şüphelilerin kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları öğrenildi.
TEHDİT VE ŞANTAJ
İfadesi alınan şüpheli kadınlar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri söyledi.
Şebekedeki 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA