CHP'den Miting Rotasında Son Dakika Değişiklik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini sürdürürken, planlanan bir miting noktasında değişikliğe gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Esenler'de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, bir sonraki durağın 4 Haziran'da Sancaktepe olacağını duyurmuştu. Ancak CHP'den bugün yapılan yeni açıklamayla mitingin yeri değişti.

CHP'den yapılan açıklamada değişiklik için İBB'ye yönelik düzenlenen yeni "yolsuzluk" operasyonu neden olarak gösterildi.

Partiden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, yarın Sancaktepe'de gerçekleştireceği mitingi, son operasyonlar nedeniyle Gaziosmanpaşa'da yapma kararı almıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 04 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenecektir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çeşitli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialar, Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüyle ilgili inceleme ve Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyelerinin bazı birimlerini kapsayan dört ayrı dosya üzerinden operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen ve polis ekiplerince eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.