Bahçelievler Basın Ekspres’te Beton Mikseri Devrildi: Yan Yol Kapandı, Trafik Felç Oldu

Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda beton mikserinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapanırken, Mahmutbey istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada sürücü hafif yaralandı, yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

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Bahçelievler Basın Ekspres’te Beton Mikseri Devrildi: Yan Yol Kapandı, Trafik Felç Oldu

Bahçelievler Basın Ekspres yan yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Begik idaresindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, Mahmutbey istikameti yan yolunda virajı alamayarak kontrolden çıktı ve devrildi. Kazada sürücü Begik hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Bahçelievler Basın Ekspres’te Beton Mikseri Devrildi: Yan Yol Kapandı, Trafik Felç Oldu - Resim : 1

Kaza sonrası güvenlik önlemleri kapsamında yan yol trafiğe kapatıldı. Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğun trafik oluşurken, uzun araç kuyrukları drone kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, yolu en kısa sürede trafiğe açmak için çalışmalara başladı. Kaza anı ve oluşan trafik yoğunluğu havadan kaydedilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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Kaynak: İHA

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