3 Aylık Uyuşturucu Takibi Ardından Yapılan Operasyonda 20 Kişi Tutuklandı

İzmir'de emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği 3 aylık takip sonucu narkotik operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan kişilerden 20'si tutuklandı.

Son Güncelleme:
3 Aylık Uyuşturucu Takibi Ardından Yapılan Operasyonda 20 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 ay boyunca gerçekleştirilen sıkı takibin ardından çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon dahilinde 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay süren sıkı bir takip gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Metamfetamin Ele GeçirildiŞırnak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Metamfetamin Ele GeçirildiYurttan Haberler

Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi TutuklandıBurdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
DEM Parti'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu! O Parti Listede Yok İşte DEM Parti'nin Bayramlaşma Programı... O Parti Listede Yok
Çanakkale'de Korkuyla Yangından Kurtarılmayı Beklediler! 10 Kişi Hastanelik Oldu Korkuyla Yangından Kurtarılmayı Beklediler! 10 Kişi Hastanelik Oldu
Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Lezzetle Çifte Bayram Yaşayacaksınız Bayram Öncesi Damak Çatlatan Yaprak Sarmasının Tüyosu Paylaşıldı: Bu Tarifle Çifte Bayram Yaşanacak
Ofiste Tüketilmemesi Gereken 10 Yiyecek Açıklandı Ofiste Tüketilmemesi Gereken 10 Yiyecek Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Eczacıbaşı Holding’ten 2,25 Milyar Liralık Rekor! Resmen Açıklandı Eczacıbaşı Holding’ten 2,25 Milyar Liralık Rekor! Resmen Açıklandı
Çalışanlar ve İşverenler Dikkat! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor, Bildirmeyene Büyük Ceza Geliyor Çalışanlar ve İşverenler Dikkat! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor, Bildirmeyene Büyük Ceza Geliyor
İflas ve Konkordatolarda Büyük Patlama! Zirvedeki Sektör Açıklandı, Kritik Veriler Ortaya Çıktı İflas ve Konkordatolarda Büyük Patlama! Zirvedeki Sektör Açıklandı, Kritik Veriler Ortaya Çıktı
İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı