Çanakkale'de Korkuyla Yangından Kurtarılmayı Beklediler! 10 Kişi Hastanelik Oldu

En korkunç felaketler arasında yer alan yangın bu kez Çanakkale’de bir sitede kendisini gösterdi. Bir sitenin 3’üncü katında meydana gelen yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Bazı vatandaşların balkon ve pencerelerde korkuyla kurtarılmayı beklediği görüldü.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki Medi Garden 4 sitesi C Blok’ta sabah saat 07.00 sırlarında meydana gelen yangında, sitenin 3’üncü katında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. Yangın 4’üncü, 5’inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler binanın bir kısmını sararken bazı vatandaşlar dumanın etkisiyle binada mahsur kaldı. Yangın sırasında bazı vatandaşların balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü. Kimi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, kimi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 10 vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar ise fenalaştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İHA