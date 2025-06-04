DEM Parti'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu! O Parti Listede Yok

DEM Parti tarafından açıklanan takvime göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Saadet Partisi ve DEVA Partisi ile karşılıklı bayramlaşma gerçekleştirilecek.

Ziyaret ve kabul saatleri belirtilen programda, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dair herhangi bir randevuya yer verilmemesi dikkat çekti.

Partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında DEM Parti’yi temsilen MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Şanlıurfa Milletvekili Zülküf Uçar’dan oluşan heyet diğer siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak. DEM Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek kabulleri ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan gerçekleştirecek.

Kabul ve ziyaretler, DEM Parti’nin Balgat’taki genel merkezinde yapılacak.