İYİ Parti'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu! O İki Parti Listede Yok
İYİ Parti, 2025 Kurban Bayramı bayramlaşma programında MHP ve DEM Parti ile görüşmeyecek. AKP ile bayramlaşma yapılacak, ancak CHP ve DEM Parti programda yer almadı.
İYİ Parti, 2025 Kurban Bayramı için bayramlaşma programını duyurdu. TBMM’de temsil edilen partilerden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile bayramlaşma yapılmayacağı açıklandı. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile bayramlaşma ziyareti gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti’nin bayramlaşma programında bir önceki bayramda olduğu gibi bu yıl da yer almadı. DEM Parti’nin de listede bulunmaması dikkat çekti.
İşte İYİ Parti'nin bayramlaşma programı:
Kaynak: Haber Merkezi
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