Meclis Başkanlığı İçin Yarış Bugün! Hangi Parti Kimi Aday Gösterdi? İşte Detaylar

TBMM’de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresinin 7 Haziran’da sona erecek olması nedeniyle seçime gidilecek.

Bugün Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde partilerin adayları da belli oldu.

AKP, mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterdi. MHP de aday göstermeme kararı alarak, Numan Kurtulmuş’u destekleyecek.

CHP, Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan’ı aday gösterirken, DEM Parti’nin adayı ise Diyarbakır milletvekili Osman Cengiz Çandar oldu.

İYİ Parti’nin adayı ise İstanbul milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

Meclis Başkanı, Genel Kurul’da yapılacak olan gizli oylamayla belirlenecek. İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. 400 oya ulaşılamadığı durumda ise üçüncü tura gidilecek ve salt çoğunluk olan 301 oy şartı aranacak.

Üçüncü turda da Meclis Başkanı belirlenemezse, en fazla oy alan iki aday için dördüncü tur oylama yapılacak. Bu oylamada en fazla oy alan aday TBMM’nin yeni başkanı olacak.

KURTULMUŞ SEÇİLEMEZSE…

TBMM’de bu güne kadar 30 farklı milletvekili başkanlık görevini üstlendi. Bu seçimde Numan Kurtulmuş’tan farklı birinin seçilmesi durumunda, yerine gelen kişi 31. Farklı TBMM Başkanı olacak.

İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki dönemlerde, bu görevi en uzun süre yürüten kişi Mustafa Abdülhalik Renda olmuştu. 1935'te başkan seçilen Renda 1946’ya kadar tam 11 yıl görev yürütmüştü.

En kısa TBMM Başkanlığı görevini yürüten ise 2 ay 1 hafta ile İsmet Sezgin olmuştu.