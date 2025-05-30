Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Partiye Ziyaret Turuna Bugün Başlıyor
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki 5 partiye başlatacağı ziyaret turuna başlıyor. Kurtulmuş geçen gün de MHP'yi ziyaret etmişti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Parti gruplarına yapacağı ziyaret turuna bugün başlıyor.
Kurtulmuş bugün AKP ve CHP’yi, pazartesi DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu’nu ziyaret edecek.
Kurtulmuş, çarşamba günü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.
Kurtulmuş’un söz konusu ziyaretlerinin 3 Haziran’da yapılacak olacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde yapılması dikkat çekerken, görüşmelerde Terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımların da ele alınması bekleniyor.
Kaynak: AA