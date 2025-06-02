DEM Parti'nin Yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından boşalan DEM Parti’nin TBMM Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan seçildi.

Son Güncelleme:
DEM Parti'nin Yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, yeni Meclis Başkanvekili'ni belirledi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin 18'inci gününde 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, TBMM'de yarın Meclis Başkanı seçimi yapılacak DEM Parti Meclis Başkanlığı için de Cengiz Çandar'ı aday göstermişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Pervin Buldan
Son Güncelleme:
İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı İstanbul’un En İyi 3 Devlet Üniversitesi Belli Oldu! İlk Sıradaki Şaşırttı
Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin Uzmanı Açıkladı: 40 Yaşından Sonra Bu Yiyeceği Asla Yemeyin
Kabine Toplantısı Sona Erdi Kabine Toplantısı Sona Erdi
MHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu! O Parti Listede Yok İşte MHP'nin Bayramlaşma Programı... O Parti Listede Yok
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var
Türkiye’nin En İyi Özel Üniversiteleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Bütün Okulları Solladı Türkiye’nin En İyi Özel Üniversiteleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Bütün Okulları Solladı