DEM Parti'nin Yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinin ardından DEM Parti, yeni Meclis Başkanvekili'ni belirledi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin 18'inci gününde 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, TBMM'de yarın Meclis Başkanı seçimi yapılacak DEM Parti Meclis Başkanlığı için de Cengiz Çandar'ı aday göstermişti.

Kaynak: Haber Merkezi