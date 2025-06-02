MHP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu! O Parti Listede Yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2025 Kurban Bayramı’nda siyasi partilerle bayramlaşma programını belirledi. Bayramın 2. günü olan 7 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek program kapsamında, MHP Genel Merkezi’nde ve diğer parti genel merkezlerinde karşılıklı ziyaretler yapılacak. MHP, bayramlaşma için iki ayrı heyet oluşturdu.

MHP’NİN BAYRAMLAŞMA HEYETLERİ

MHP Genel Merkezi’nde siyasi partilerin heyetlerini kabul edecek ekip, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşacak. Diğer partilere ziyarette bulunacak bayramlaşma heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal’dan oluşacak.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI SAATLERİ

MHP’nin bayramlaşma programı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü sabah saat 09:00’da başlayacak. İlk olarak Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti, MHP Genel Merkezi’nde kabul edilecek. Ardından saat 09:25’te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, saat 09:50’de ise AKP heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Listede CHP'nin olmaması dikkat çekti.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere iade-i ziyaretlerde bulunacak. Programa katılacak diğer partilerle ilgili detaylar ise ilerleyen saatlerde netleşecek.

Kaynak: AA