Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Burdur’da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların deşifresine yönelik çalışmalar çerçevesinde, 26 Mayıs tarihinde il merkezinde durdurulan S.E. isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, bin 520 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Mayıs tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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