Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Görüntüler! Anneden Bebeğe Darp İddiası... Başsavcılık Harekete Geçti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, boşanma sürecindeki bir çift arasında yaşanan olay, bebeğe yönelik şiddet iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul’da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O. (29), geçici velayeti kendisinde olan bebeği M.A.U. ile birlikte Bodrum’da yaşayan eşi A.U.’nun (34) evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin sık sık tartıştığı, bu süreçte D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı öne sürüldü.

ŞİDDET İDDİASI VE ŞİKAYET

Baba A.U., 31 Mayıs 2025 tarihinde, D.O.’nun bebeği M.A.U.’yu ısırdığı ve tokatlayarak darbettiği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Şikayet üzerine savcılık koordinesinde soruşturma başlatıldı. Aynı gün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.O., ifadesinde bebeği ısırmadığını ancak ağız ve yanağına vurduğunu itiraf etti.

BEBEK GEÇİCİ OLARAK BABAYA TESLİM EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, M.A.U. için darp raporu alındı. Raporda, bebeğin şiddete maruz kaldığına dair bulgulara rastlanırken, mahkeme kararıyla bebeğin geçici velayeti baba A.U.’ya verildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, anne D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istenmesine karar verildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, D.O.’nun kucağında M.A.U. ile yer aldığı anlar büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, bebeğe yönelik şiddet iddialarına sert bir şekilde tepki göstererek, adaletin yerini bulmasını talep etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyor. D.O.’nun akıl sağlığı raporunun sonuçları ve soruşturmanın seyri, bebeğin geleceği açısından belirleyici olacak. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bu olay, boşanma süreçlerinde çocukların maruz kalabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Toplumda, çocuk istismarıyla mücadele ve koruyucu önlemlerin artırılması yönünde çağrılar yükseliyor.

Kaynak: DHA