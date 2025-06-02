Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Görüntüler! Anneden Bebeğe Darp İddiası... Başsavcılık Harekete Geçti

Muğla Bodrum’da, boşanma aşamasındaki D.O.’nun, bebeği M.A.U.’ya şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.’ya verilirken, anne hakkında akıl sağlığı raporu talep edildi. Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.

Son Güncelleme:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, boşanma sürecindeki bir çift arasında yaşanan olay, bebeğe yönelik şiddet iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul’da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O. (29), geçici velayeti kendisinde olan bebeği M.A.U. ile birlikte Bodrum’da yaşayan eşi A.U.’nun (34) evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin sık sık tartıştığı, bu süreçte D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı öne sürüldü.

ŞİDDET İDDİASI VE ŞİKAYET

Baba A.U., 31 Mayıs 2025 tarihinde, D.O.’nun bebeği M.A.U.’yu ısırdığı ve tokatlayarak darbettiği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Şikayet üzerine savcılık koordinesinde soruşturma başlatıldı. Aynı gün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.O., ifadesinde bebeği ısırmadığını ancak ağız ve yanağına vurduğunu itiraf etti.

BEBEK GEÇİCİ OLARAK BABAYA TESLİM EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, M.A.U. için darp raporu alındı. Raporda, bebeğin şiddete maruz kaldığına dair bulgulara rastlanırken, mahkeme kararıyla bebeğin geçici velayeti baba A.U.’ya verildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, anne D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istenmesine karar verildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, D.O.’nun kucağında M.A.U. ile yer aldığı anlar büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, bebeğe yönelik şiddet iddialarına sert bir şekilde tepki göstererek, adaletin yerini bulmasını talep etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyor. D.O.’nun akıl sağlığı raporunun sonuçları ve soruşturmanın seyri, bebeğin geleceği açısından belirleyici olacak. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bu olay, boşanma süreçlerinde çocukların maruz kalabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Toplumda, çocuk istismarıyla mücadele ve koruyucu önlemlerin artırılması yönünde çağrılar yükseliyor.

Çocuktan Çocuğa Kan Donduran İşkence! Kulağını Kesmeye Çalışıp, Kabloyla Darp EttilerÇocuktan Çocuğa Kan Donduran İşkence! Kulağını Kesmeye Çalışıp, Kabloyla Darp EttilerGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Çocuk istismarı
Son Güncelleme:
Evde O Bölgeye Sürmek Yetiyor! Karınca İstilasının Kökünü Kazıyor Evde O Bölgeye Sürmek Yetiyor! Karınca İstilasının Kökünü Kazıyor
'Başsız Heykel' Operasyonu! 3 Kişi Yakalandı 'Başsız Heykel' Operasyonu! 3 Kişi Yakalandı
Bu Tuzağa Dikkat! Sahte Sürücü Belgesi ve Pasaport Yapıyorlardı Bu Tuzağa Dikkat! Sahte Sürücü Belgesi ve Pasaport Yapıyorlardı
Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor Mutfakta Gözden Kaçan Küçük Hatalar, Küf ve Böceklere Davetiye Çıkartıyor
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu