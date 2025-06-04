Narin Güran Cinayetinde Gelişme! Savcı Harekete Geçti: Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Başvuru

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezası tartışma yarattı. Savcı, Bahtiyar'ın cinayete ortak olduğunu belirterek, "çocuğu kasten öldürme" suçundan yargılanması için Yargıtay’a başvurdu.

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Narin Güran Cinayetinde Gelişme! Savcı Harekete Geçti: Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Başvuru

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'a başvuru yapıldı.

Mahkeme, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken; cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'a yalnızca "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Bu karara karşı çıkan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Bahtiyar'ın da cinayete aktif şekilde katıldığını, Narin hâlâ hayattayken müdahale etmeyip cesedi sakladığını, bu nedenle 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirtti.

Narin Güran Cinayetinde Gelişme! Savcı Harekete Geçti: Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Başvuru - Resim : 1

Savcı, iddianamede sadece kasten öldürme suçlaması yer almasına rağmen Bahtiyar'ın başka bir suçtan cezalandırıldığını, bunun da usule aykırı olduğunu ifade ederek kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu.

Narin Güran Cinayetinde Gelişme! Savcı Harekete Geçti: Nevzat Bahtiyar İçin Yeni Başvuru - Resim : 2

Savcı, kabule göre de; sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Esas hakkındaki mütalaa ile bu suç yönünden cezalandırılmasının istendiği, iddianamede 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçu ile ilgili herhangi bir anlatım olmadığı, oluşan bu usuli eksikliğin ek savunma verilmek suretiyle de aşılamayacağı, (kaldı ki ilk derece mahkemesince ek savunma verilmemiş, istinaf mahkemesince de bu husus bozma nedeni yapılmamıştır), bu sebeple sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunu’ işlediğinden bahisle yeni bir iddianame ile kamu davası açılarak iş bu dosya ile birleştirilerek hüküm kurulması gerekirken bu usuli eksikliğin göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Hükmün açıklandığı duruşmadaki kısa kararda adli emanette kayıtlı eşya/eşyalar hakkında bir karar verilmeyerek kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki bulunduğu hususunun gözetilmediği görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle Sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan gerekçe ile 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Usul ve yasaya uygun olmadığı kanaatiyle söz konusu kararın incelenerek sanık Nevzat Bahtiyar aleyhine bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur."

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Kaynak: DHA

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