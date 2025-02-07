CHP Lideri Özgür Özel'den 'Hatay' Özeleştirisi: 'Kazanmamız Gerekirken Kazanamadık, Özür Diliyorum'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, Hatay'da tartışmalara rağmen Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermişti ve tepki çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat 2023 depremlerinin 2’nci yıl dönümünde ziyaret ettiği Hatay’ın Defne Belediyesi'nde yaptığı açıklamada özeleştiri verdi. Özel, konuşmasında Hatay kararı nedeniyle özür diledi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bu partinin ilk genel başkanının ‘Şahsi meselem’ dediği Hatay, tüm genel başkanlarının ve son genel başkanın da şahsi meselesidir. Hatay’a kırılmak, küsmek mümkün değil. Hataylılar ne diyorsa eleştirmek için, hak ediyoruzdur. Çünkü Hatay gibi bir kente ne yapılsa azdır. Ben Türkiye’nin dört bir yanında AK Parti’den kazandığımız yerlerde büyük bir keyifle 31 Mart’ı anıyorum.

'TEK KAYBETTİĞİMİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...'

31 Mart akşamı tek kaybettiğimiz büyükşehir belediyesinin sınırları içindeyiz. Biz o kayıpta payımıza düşen neyse, seçimdeki büyük yolsuzlukları, büyük haksızlıkları sayım dökümdeki biliyorum. Ama 20 bin, 30 bin, 50 bin fark yapsaydın bir önemi kalmazdı biliyoruz. Aday belirleme sürecindeki gecikmeleri, türbülansları biliyoruz. Doğrusunu yapalım diye, ankette doğrusunu bulalım diye üzerine titredik. Ama sonuçta seçimi kaybedecek bir yanlışın içinde olduk demek ki, Hatay böyle takdir etti.

'HATAY'DA ÖZELEŞTİRİ YAPIYORUM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Ben partinin Genel Başkanı olarak Hatay Büyükşehir seçimleri için Samandağ seçimleri için, kazanmamız gerekip de kazanamadığımız tüm ilçe seçimleri için Genel Başkan sıfatıyla Hatay’da özeleştiri yapıyorum, özürlerimi diliyorum. Bundan sonraki süreçte Hatay’ı Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi, Türkiye’nin gözbebeği yapacağıma söz veriyorum. Bütün Türkiye’de kazanırken kaybettiğimiz Hatay’a, senin kazanç gecen, bu iktidarın değişeceği Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve iktidara geldiğimiz gün Hatay’ın kazandığı gün olacak, söz veriyoruz hepinize. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, sizi seviyoruz, çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Direne direne kazanacaksınız, sonuna kadar arkanızdayız."

Kaynak: Haber Merkezi