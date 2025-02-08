Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Yarın Görüşecek

CHP'de cumhurbaşkanı adayını erkenden belirleme kararı tartışma yaratırken, 10 Şubat'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısı merakla bekleniyor. Ön seçim yönergesinin görüşülüp oylamaya sunulacağı toplantı öncesi CHP lideri Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarın bir araya gelecek. Görüşmede sürecin takviminin masaya yatırılması öngörülüyor.

Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Yarın Görüşecek

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim kararı gündemden düşmezken, gözler 10 Şubat Pazartesi günü ön seçim yönergesinin konuşulacağı ve oylamaya sunulacağı yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Yavaş'la yarın bir araya geleceğini açıkladı.

Özel, "Yarın Ekrem Bey de Ankara’ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye’ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI BELLİ OLACAK

Diğer yandan, PM'de ön seçim yol haritası belirlenecek. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık bir milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

Özgür Özel, hafta başında ABB Başkanı Yavaş ile baş başa 1,5 saat görüşmüştü. Yavaş yaptığı açıklamalarda, ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğunu söylemişti.

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Kaynak: ANKA

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