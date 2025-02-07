Cumhurbaşkanı Hedef Aldı, İmamoğlu'ndan Yanıt Gecikmedi: 'Kendisine Tavsiyem...'

AKP İstanbul Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem” diyerek seslendi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ise Cumhurbaşkanı'na yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'KENDİSİNE TAVSİYEM...'

"Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz."

Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür… pic.twitter.com/SounAseDeg — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2025

Kaynak: Haber Merkezi