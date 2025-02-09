Dervişoğlu'ndan Silivri Çıkarması! Özdağ'ı Ziyaret Edecek
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etme kararı aldı.
GÖRÜŞME SAAT 13.00’TE GERÇEKLEŞECEK
Dervişoğlu, bugün saat 13.00’te Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Özdağ ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
Daha önce 30 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiği için erteleyen Dervişoğlu, ziyaretini bugün gerçekleştirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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