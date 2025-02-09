Dervişoğlu'ndan Silivri Çıkarması! Özdağ'ı Ziyaret Edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etme kararı aldı.

GÖRÜŞME SAAT 13.00’TE GERÇEKLEŞECEK

Dervişoğlu, bugün saat 13.00’te Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Özdağ ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Daha önce 30 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiği için erteleyen Dervişoğlu, ziyaretini bugün gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi