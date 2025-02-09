Yeni Açılım Yeni Heyet... AKP'nin 'Çözüm Süreci' Kadrosu Belli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te parti grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ve DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrasında kamuoyunda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması beklentisi oluştu. Tüm Türkiye'nin gözü uzun yıllardır devam eden "Kürt sorunu" tartışmalarındayken, "PKK’nin silah bırakmayı kabul etmesi durumunda atılacak onlarca adımı kim yönetecek?" sorusunun yanıtı bulundu.

İKTİDARIN A TAKIMI BELLİ OLDU

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre; AKP kulisleri, son çözüm sürecinde de rol üstlenen Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın bizzat görev alacağını söylüyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de süreçte aktif rol alırken, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da sürecin kendileriyle ilgili ayaklarını yönetecek. MİT'in ise zaten başından beri içinde olduğu belirtiliyor.

'ERDOĞAN HER ŞEYİN BİRAZ DIŞINDA VE ÜSTÜNDE'

AKP'nin süreçte yer alacak isimleri belirlemesi, DEM Parti başta olmak üzere, iktidar kanadından muhatapların kim olacağını soranlara karşı bir yanıt niteliğinde. AKP'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "her şeyin biraz dışında ve üstünde" görünmesini de doğru bulduklarını savunarak, bu duruma "temkinli iyimserlik" diyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi