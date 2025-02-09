AKP’liler Boykot Kararını Tanımadı: Burger King Şubesini Dualar Eşliğinde Açtılar

İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle boykot listesinde yer alan Burger King’in bir şubesi daha AKP’li isimlerin katılımı ve duaları eşliğinde açıldı. Rize ve İzmir’in ardından bu kez de Afyonkarahisar’da Burger King açılışında AKP’li isimler boy gösterdi.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar sonucunda 48 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’in soykırıma varan saldırıları dünyada ve ülkede büyük tepki toplarken, İsrail’e destek veren şirketlere yönelik boykot çağrıları da yapılıyordu.

Bu şirketlerden biri olan Burger King’de boykot listesinde yer alırken, AKP’li isimler ‘boykot’ kararını delerek, bu restoran zincirinin açılışlarına katılıp dua etmeye devam ediyor.

Daha önce Rize ve İzmir’de ortaya çıkan görüntülere bir yenisi de Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde eklendi.

ÇOK SAYIDA AKP’Lİ KATILDI

İlçede yer alan bir AVM’de Burger King ve Popeyes şubelerinin açılışı yapıldı. AKP’li isimlerin katılımıyla yapılan açılışta dualar edildi.

Karar’dan Ebru Yazıcı'nın haberine göre açılış etkinliğine, AKP İlçe Teşkilat Başkanı Av. İbrahim Özgül ve AKP ilçe Meclis Üyesi Ahmet Acar’ın yanı sıra Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı gibi birçok isim katıldı.

AKP’liler Boykot Kararını Tanımadı: Burger King Şubesini Dualar Eşliğinde Açtılar - Resim : 1

“ELLERİMİZİ AÇTIK YALVARIYORUZ”

İsrail destekçiliğiyle suçlanan Burger King’in açılısı esnasında “Bu mübarek Cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimiz açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle” ifadeleriyle dua edilmesi ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Rize'deki bir AVM'de İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King şubesi açılışına AKP'li yöneticilerin katılması sosyal medyada tepki toplamıştı. Görüntülerin ardından açılışa katılan AKP'li belediye başkanı, "Sadece kurdele kestim, yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" sözleriyle kendini savunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıklamıştı.

AKP’liler Boykot Kararını Tanımadı: Burger King Şubesini Dualar Eşliğinde Açtılar - Resim : 2

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Kaynak: Karar

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