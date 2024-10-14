Rize'de Bir 'Burger King' Skandalı Daha! Açılışını da Yapmışlar, Faturada Reklamını da...

Bir yıldır Gazze'de ağır katliamlar gerçekleştiren İsrail'e destek veren fast food zinciri Burger King’in Rize şubesinin açılışına AKP'lilerin katılıp dualar eşliğinde bir tören yapılması gündem olmuştu. Açılışta öğretim görevlisi Dr. Kemal Sağlam'ın “Kahrolsun İsrail” sloganı atınca darp edilmesine tepki yağarken, şimdi de AKP'li Rize Belediyesi’nin su faturalarında Burger King’in reklamı olduğu fark edildi. Reklam ortaya çıkıp büyük tepki alınca belediye, işbirliğinin sona erdiğini açıkladı.

'SORUMLU DAVRANDIK'

KARAR'dan Merve Şişman'ın haberine göre; belediyenin açıklamasında "Filistin’e saldırılar vicdanlarda yara açtı. Biz de bu sorumlulukla reklam işbirliğini sonlandırdık" ifadeleri yer alırken, sözleşmenin hangi tarihte iptal edildiği ise bildirilmedi. Açıklamada reklamın geçmiş yıllarda alındığı iddia edilerek “Son bir yıl içinde İsrail’in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmıştır. İlgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Çaydalı Mangal Kömürü’nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

'ELEKTRONİK ÖDEME NEDENİYLE ÖNCE GÖRÜLMEDİ'

Rize Fatura Ödeme Merkezi’nde çalışan, ismini vermek istemeyen bir vatandaş konuya ilişkin KARAR’a şunları anlattı:

“İki ay önce fatura ruloları bittiği için yeni baskı çıkarmak zorunda kaldılar. Burger King ile daha önce anlaşma yapılmış. Bu durumdan herkes rahatsızdı. İnsanlar genelde faturalarını elektronik ortamda ödediği için bu rezalet, bu zamana kadar görünür değildi. Hem Gazze’yi destekliyoruz hem de Burger King reklamını basıyoruz. Bu durumu gizlemek için faturalar toplatıldı.”

Kaynak: KARAR