Ahmet Hakan'dan Çok Konuşulacak Anayasa Çıkışı: Kutsal Metin mi Bu? İlahi Vahiy mi?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Anayasa’nın 3. Maddesi ile ilgili değerlendirmesini dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a köşe yazısında destek çıktı.

Ahmet Hakan, “E haksız mı kardeşim?” diye sordu, “Devlet perspektifli değil, millet perspektifli bir anayasamız olmasın mı? Hiç değilse böyle bir düşünce ifade bile edilmesin mi?” diye yazdı.

“MİLLETİN YARARINA OLSUN DİYE YAPIYOR”

Numan Kurtulmuş’a destek çıkan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Numan Kurtulmuş’un... - Bölünmezliğe bir itirazı yok. - Bütünlüğe bir itirazı yok. - “Devlet / millet / ülke” üçlemesine bir itirazı yok. Yani Anayasa’nın “değiştirilmesi teklif edilemez” olan üçüncü maddesinin amacını, işlevini bozacak ya da değiştirecek bir şey önermiyor Kurtulmuş. Bölünmezliği koruyor, bütünlüğü koruyor. Sadece ve sadece “devleti” değil, “milleti” odak alan bir ifade değişimi denemesi yapıyor. * Niye böyle yapıyor? Milletin yararına olsun diye yapıyor.

“KUTSAL METİN Mİ BU? İLAHİ VAHİY Mİ?”

Diyor ki: “Devlet, millet için var olması gereken bir mekanizmadır. Devletin milleti olmaz. Milletin devleti olur. Eğer Anayasa’nın üçüncü maddesi ‘Millet, devleti ve ülkesiyle bölünmez bütündür’ diye ifade edilirse... Anayasa, biraz daha millet perspektifli bir anayasaya dönüşmüş olur.” E haksız mı kardeşim? Devlet perspektifli değil, millet perspektifli bir anayasamız olmasın mı? Hiç değilse böyle bir düşünce ifade bile edilmesin mi? Konuşup tartışılmaya değer bir konu değil mi bu? Nedir bu linç? Nedir bu saldırı? Tamam. Anayasa’nın ilk dört maddesi, tabii ki değişmemeli, değiştirilmemeli. Ama amaçtan ve işlevden hiçbir sapma oluşturmayan minnacık bir ifade değişimi de mi olmayacak ilk dört maddede. Ne oluyor yahu? Kutsal metin mi bu? İlahi vahiy mi? İçtihat kapısı sımsıkı kapalı mı?”

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte yeni anayasa tartışmalarına dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Anayasa’nın 3. Maddesi’ne dair konuşan Kurtulmuş, bu maddede değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade ederek, kendi önerisini paylaşmıştı. Kurtulmuş’un bu çıkışına muhalefet cephesinden ciddi eleştirilere neden oldu.

Kurtulmuş, gelen tepkiler sonrası geri adım atarken, tartışmalar için 'algı operasyonu' yorumunda bulundu.

Öte yandan Anayasa’nın değiştirilmesi ya da değiştirilmesinin teklif dahi edilmesinin mümkün olmayan ilk 4 maddeye yönelik tartışmalar yeni değil.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ilk 4 maddenin değiştirilmesi gerektiğini belirtmesiyle tartışmanın fitili ateşlenmişti.

Gelen yoğun tepkiler sonrası hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler döneminde Cumhur İttifakı’nda birlikte oldukları HÜDA PAR Genel Başkanı’na tepki göstererek, ilk 4 maddenin tartışmaya açık olmadığını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem