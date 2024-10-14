Günlerdir Aranan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde geçtiğimiz hafta kaybolan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu’nun cansız bedeni yol kenarında bulundu. Eroğlu'nun trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Günlerdir Aranan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Ovaesemen Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu, geçtiğimiz hafta perşembe günü ortadan kayboldu. Son olarak köy bakkalından çıkarken kameralara yansıyan Eroğlu'nun yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ve KUMDAK ekipleri arama çalışmaları başlattı. Toplam 54 kişilik ekip, 13 araç, 2 dron ve 3 köpekle Ovaesemen Mahallesi'nde bir hafta boyunca yaşlı adamı aradı.

Günlerdir Aranan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Resim : 1

Sabaha karşı Karacabey yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri olay yerine gittiğinde, hareketsiz yatan kişinin bir haftadır aranan Nur Cemil Eroğlu olduğunu belirledi. Yaşlı adamın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Günlerdir Aranan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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