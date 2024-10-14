Bakanlıktan 204 Milyon Liralık Ceza! O Reklamlara İnceleme Başlatıldı...

Reklam Kurulu, yılın ilk 10 ayında yanıltıcı reklam veya haksız ticari uygulamaları olduğu belirlenen 358 dosyada durdurma ve 204 milyon 322 bin 410 liralık para cezası uygulamaya karar verdi. Bakanlık, tanıtımının yapılmasının yasak olduğu alkollü içkilerle alakalı reklamları da mercek altına aldıklarını bildirdi.

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Bakanlıktan 204 Milyon Liralık Ceza! O Reklamlara İnceleme Başlatıldı...

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından 8 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, tüketicileri kandırıp yanıltan ve bilgi eksikliklerini suistimal eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların inceleme altına alındığını açıkladı.

Kurulun bu ayki toplantısında reklamlar ve ticari uygulamalara ilişkin karara bağlanan 202 dosyadan 185'inin mevzuata aykırı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 16 milyon 865 bin 937 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca internet ortamında gerçekleştirilen yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 dosyada erişimin engellenmesine karar verildi. Böylelikle, yılın 10 ayında Kurul tarafından 1542 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1358 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 204 milyon 322 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi.

İÇKİ REKLAMLARINA İNCELEME

Açıklamada, ilgili mevzuat gereği alkollü içki ve üretici firmalarının reklamının yapılmasının yasak olduğu anımsatılarak, buna rağmen son zamanlarda sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda ortalama tüketici nezdinde alkollü içki markalarıyla özdeşleşen ibare, sembol, işaret ve benzeri unsurlara reklam amaçlı yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi. Kurulun bu ayki toplantısında söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulunun tüketicilerin muhtelif sektörlerde karşı karşıya kaldığı benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemelere yoğun şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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