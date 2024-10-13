AKP'li Ömer Çelik Duyurdu: Burger King Açılışına Katılan AKP'liler İçin Karar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de İsrail'e verdiğini destek dolayısıyla boykot kapsamında olan bir Burger King'in açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA