AKP'li Ömer Çelik Duyurdu: Burger King Açılışına Katılan AKP'liler İçin Karar
Rize'deki bir AVM'de İsrail'e verdiği destekle bilinen Burger King şubesi açılışına AKP'li yöneticilerin katılması sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin ardından açılışa katılan AKP'li belediye başkanı, "Sadece kurdele kestim, yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım" sözleri ise tepki yaratmıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rize’de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıkladı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de İsrail'e verdiğini destek dolayısıyla boykot kapsamında olan bir Burger King'in açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA
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