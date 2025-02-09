İzmir, Muğla ve İstanbul... Görüntüler Yürekleri Ağza Getirdi

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken İzmir, Muğla ve İstanbul'dan vatandaşları korkutan görüntüler geldi.

KRAL YOLU GÖZÜKTÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyu çekildi. Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve Tavşan Adası'na kadar uzanan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen tarihi sur yolları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

TEKNELER KARAYA OTURDU

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde de deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu.

ADACIKLAR OLUŞTU

Silivri sahilinde ise deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.

'KORKULACAK BİR ŞEY YOK'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Silivri'de kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir" dedi.

DEPREMLE İLGİSİ VAR MI?

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan da yürekleri ferahlatan açıklama geldi.

Yaşar, "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Kaynak: AA-DHA