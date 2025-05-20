SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Banka Promosyonlarında Rekor Rakam Görüldü! Kıyasıya Rekabet Başladı

MAYIS 2025 GÜNCEL BANKA PROMOSYON RAKAMLARI

Yapı Kredi – 25.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon + 5.000 TL’ye Kadar Ek Ödül

15 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre 11.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 5.000 TL’ye kadar ek iade desteği sunuluyor.

0-9.999 TL arası maaş: 11.250 TL

10.000-14.999 TL arası: 15.000 TL

15.000-19.999 TL arası: 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL