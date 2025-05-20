SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Banka Promosyonlarında Rekor Rakam Görüldü! Kıyasıya Rekabet Başladı
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını Mayıs 2025 itibarıyla güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca vatandaş için hazırlanan yeni ödeme tabloları dikkat çekti. Bazı bankaların, SSK, BağKur, Emekli Sandığı ve tüm emeklilere 27 bin TL’ye varan promosyon imkânı sunduğu görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler, en yüksek nakit desteği sağlayan kurumları araştırmaya başladı. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıma şartıyla ödeme yaparken, bazıları ise ek ürün kullanımı gibi koşullarla promosyon tutarlarını artırıyor.
MAYIS 2025 GÜNCEL BANKA PROMOSYON RAKAMLARI
Yapı Kredi – 25.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon + 5.000 TL’ye Kadar Ek Ödül
15 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre 11.250 TL ile 20.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 5.000 TL’ye kadar ek iade desteği sunuluyor.
0-9.999 TL arası maaş: 11.250 TL
10.000-14.999 TL arası: 15.000 TL
15.000-19.999 TL arası: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Akbank – 15.000 TL’ye Kadar Nakit Promosyon
1 – 31 Mayıs 2025 arasında maaşını taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren emeklilere, toplamda 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
DenizBank – 24.000 TL’ye Kadar Destek Paketi
DenizBank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında temel promosyon sunuyor. Ek ürün kullanımı durumunda 8.000 TL’ye kadar ilave ödeme ile toplam promosyon tutarı 24.000 TL’ye ulaşıyor.
Garanti BBVA – Şartsız 15.000 TL Promosyon
Garanti BBVA, herhangi bir ek ürün ya da koşul olmadan maaş seviyesine göre aşağıdaki tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor:
0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ING – Koşulsuz Promosyon Fırsatı (15.000 TL’ye Kadar)
Ek ürün koşulu aranmaksızın ING, emeklilere maaş aralığına göre aşağıdaki oranlarda ödeme sunuyor:
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VakıfBank – 27.000 TL’ye Varan Promosyon Paketi
VakıfBank, maaş taşıma karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verirken, Troy Emekli Kart üzerinden yapılan harcamalarla birlikte toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ziraat Bankası ve Halkbank – 12.000 TL’ye Kadar Destek
Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Şekerbank – Maaşa Göre 12.000 TL’ye Varan Promosyon
Maaş seviyesine göre belirlenen promosyon ödemeleri şöyle:
0-9.999 TL: 5.000 TL
10.000-14.999 TL: 8.000 TL
15.000-19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB – 21.000 TL’lik Promosyon Paketi
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 36 ay kalma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL temel promosyon ve 9.000 TL’ye kadar ek ödül olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.