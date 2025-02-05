DEM Parti'den Flaş Açıklama: Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

TBMM'de konuşan DEM Partili Sezai Temelli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı konuşulan çağrıya ilişkin, açıklamalarda bulundu. Temelli, "Çağrının tarihi netleşmedi. Ama kısa sürede bekliyoruz. İçeriği biz de açıklanınca öğreneceğiz ama tarihi nitelikte olacak" dedi.

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DEM Parti'den Flaş Açıklama: Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı sürecinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bıraktırma çağrısına ilişkin konuşan Temelli, çağrının vaktinin kesin olmadığını fakat tarihi olacağını açıkladı.

"Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak" diyen Temelli, "Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik. Dolayısıyla dönüp baktığımızda Öcalan'ın çok çok uzun yıllardır verdiği mücadele aslında Kürt meselesinin demokratik, siyasi zemin de çözümüne dair bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Flaş Açıklama: Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak? - Resim : 1

'KARAR VERECEK İKTİDARDIR'

Temelli, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Dolayısıyla yine Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkese fikir, beklentilerimiz de buydu.

Beklentimiz, Öcalan'ın üzerindeki teçhizin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz. Ama bunun şeklinin ne olacağına karar verecek olan merci, tabii ki iktidardır. Dolayısıyla iktidar bununla ilgili açıklamayı kendileri yapacaktır diye düşünüyorum. Henüz bir tarih açıklanmadı. Bekliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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