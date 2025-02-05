Eski Belediye Başkanının Kahreden Ölümü: Kar Yağışını İzlemek İstedi...

Aksaray'da eski belediye başkanı Sabri Pamuk, kar yağışını izlemek için camdan dışarı bakarken dengesini kaybederek düştü. Metrelerde yükseklikten yere düşen 84 yaşındaki Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Eski Belediye Başkanının Kahreden Ölümü: Kar Yağışını İzlemek İstedi...

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden 84 yaşındaki Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray
Son Güncelleme:
Dünya Diken Üstünde! Santorini'de Yanardağ Patlarsa Ne Olacak? Uzman İsim Asıl Tehlikeyi Açıkladı Dünya Diken Üstünde! Santorini'de Yanardağ Patlarsa Ne Olacak?
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Eksi 12 Derecelik Kentte Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı Eksi 12 Derecelik Kentte Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor