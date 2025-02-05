Eski Belediye Başkanının Kahreden Ölümü: Kar Yağışını İzlemek İstedi...

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden 84 yaşındaki Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA