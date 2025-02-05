Eksi 12 Derecelik Kentte Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı

Kış denilince akla ilk gelen iller arasında yer alan, geceleri sıcaklığın eksi 12 dereye düştüğü Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Yaklaşık 30 santimetre kar yağan yerde kayakçılar kayağın tadını çıkardı.

Eksi 12 Derecelik Kentte Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı

Kış mevsiminin kendisini göstermeye başladığı Kayseri’de popüler kayak merkezi Erciyes’te yaklaşık 30 santimetre kar yağdı.

Eksi 12 Derecelik Kentte Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı - Resim : 1

3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler kar kalınlığına sevindi.

Eğlence Mekanı Önünde Silahla Dehşet Saçtı, 1 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı Eğlence Mekanı Önünde Silahla Dehşet Saçtı
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Dünya Diken Üstünde! Santorini'de Yanardağ Patlarsa Ne Olacak? Uzman İsim Asıl Tehlikeyi Açıkladı Dünya Diken Üstünde! Santorini'de Yanardağ Patlarsa Ne Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor