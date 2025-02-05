Eksi 12 Derecelik Kentte Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı
Kış denilince akla ilk gelen iller arasında yer alan, geceleri sıcaklığın eksi 12 dereye düştüğü Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Yaklaşık 30 santimetre kar yağan yerde kayakçılar kayağın tadını çıkardı.
Kış mevsiminin kendisini göstermeye başladığı Kayseri’de popüler kayak merkezi Erciyes’te yaklaşık 30 santimetre kar yağdı.
3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler kar kalınlığına sevindi.