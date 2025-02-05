Eğlence Mekanı Önünde Silahla Dehşet Saçtı, 1 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğlence mekanı çıkışında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kavga sonrası kaçan şüpheli A.M.A. gözaltına alındı.

Eğlence Mekanı Önünde Silahla Dehşet Saçtı, 1 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde A.M.A, iddiaya göre eğlence mekanından çıkan husumetlileri Vefa Şengün, Metin A. ve Y.E.K.'ye ateş açtı. Saldırı sonrasında Vefa Şengün ve Metin A. ağır, Y.E.K ise kolundan hafif yaralandı.

Eğlence Mekanı Önünde Silahla Dehşet Saçtı, 1 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vefa Şengün, hayatını kaybetti. Metin A.’nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken olaydan sonra kaçan A.M.A. ise gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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