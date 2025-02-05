Aydın’da Çalındı Denizli’den Çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi’nde geçtiğimiz 2 Şubat günü M.K. isimli şahsın evinin önünde kapısı açık ve üzerinde kontak anahtarı bulunan araç kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı.

İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince hırsızlık suçuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde çalınan aracın Denizli’de olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık olayını Y.K. isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini ve aracı Denizli’ye götürerek M. K. isimli şahsa teslim ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, her iki şüpheliyi yapılan operasyon ile yakaladı. Ayrıca şüphelilerin yakalanmamak amacıyla çaldıkları başka bir araca ait plakayı kullanarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Çalınan araç Denizli’de bulunarak ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç sürüyor.

Kaynak: İHA