Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: Cumhurbaşkanımıza Siyasi Yasak Verilen Şiiri Okusun

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ÖMER ÇELİK, ÖZEL'E 1997 YILINI HATIRLATTI

CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak sarf ettiği "Ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir" sözlerine de yanıt veren Çelik, CHP liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında siyasi yasak ve hapis cezası almasına neden olan şiiri CHP Grup Toplantısında okumasını tavsiye etti.

Çelik, "Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş.

Sn Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz:

Sn Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, "minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker" dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır.

Sn Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

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Sn Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş.



Sn Özgür Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz:



Sn… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yapmıştı.

İmamoğlu'nun hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde kendisine destek için bulunan CHP'liler de aynı sloganı atarak İmamoğlu'na destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını sol terör örgütünün kullandığı slogan olduğunu öne sürerek CHP'ye tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak, "Bunların, iş yapmak, eser üretmek, hizmet etmek gibi bir derdi yok. Şimdi de elinde askerin, polisin bir sürü milliyetperver vatan evladının kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, döndüler dolaştılar, marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı, payandası haline getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel ise bu sözlere yanıtında, "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir. Bütün dünyada mücadele eden sendikaların da meslek örgütlerinin de sosyal demokrat siyasi partilerin de sık sık kıllandığı bir şiirdir. Türkiye'de de mücadelenin sembolü olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAPİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşma esnasında okuduğu dörtlük nedeniyle hapis cezası ve siyasi yasakla karşı karşıya kalmıştı.

Cumhurbaşkanı o konuşmasında, "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, mü'minler asker" satırlarını okumuştu. Okunan bu satırlar Yargıtay'ın gerekçeli kararında "savaş çağrısı" olarak değerlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı, o dönem sürdürdüğü İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı görevini bırakarak 26 Mart 1999 günü Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Pınarhisar Cezaevi'ne girerken, 24 Temmuz 1999'da ceza süresini tamamlayarak cezaevinden tahliye edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi