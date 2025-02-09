Ankara'da Kritik Zirve... Gözler Özel, Yavaş ve İmamoğlu Görüşmesinde

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı almasının ardından, gözler 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin ele alınarak oylamaya sunulması bekleniyor.

PM toplantısı öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün bir araya gelecek. Görüşmede, ön seçim sürecinin işleyişi, aday belirleme yöntemi ve sürecin takvimi üzerine değerlendirmeler yapılması planlanıyor.

ÖZEL'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Özel, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yarın (Pazar) Ekrem Bey de Ankara’ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye’ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi