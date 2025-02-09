AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı

Afoynkarhisar’da açılışı yapılan Burger King, AKP’de istifayı getirdi. Afyonkarahisar İl Başkanlığı, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül’ün istifasının alındığını açıkladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı

AKP İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Filistin’de yaşanan soykırım ve yıkım faili olarak tarif edilen İsrail’e destek veren firma ve markalara karşı boykot iradelerinin net olduğu ifade edildi.

AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan bir AVM’de Burger King ve Popeyes adlı restoranların açılışına AKP yöneticileri katılım göstermişti. O isimlerden biri de AKP Dinar İlçe Teşkilat Başkanı Av. İbrahim Özgül olmuştu.

Açılış esnasında dua edilmesi ise dikkat çekerken, bu gelişme kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı - Resim : 2

AKP'de daha önce Rize ve İzmir'de de benzer açılış krizleri yaşanmıştı. Rize'de açılışa katılan isim kendisini kurdele kestim, yemek yemedim yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sözleriyle savunurken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili şahıslar hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı - Resim : 3

AKP’liler Boykot Kararını Tanımadı: Burger King Şubesini Dualar Eşliğinde AçtılarAKP’liler Boykot Kararını Tanımadı: Burger King Şubesini Dualar Eşliğinde AçtılarGüncel

Etiketler
AKP Burger King istifa
Son Güncelleme:
Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
Fatih Erbakan'dan İktidara 'Asgari Ücret' Resti! 'Kuş Kadar Zam Bir Ay Geçmeden Uçup Gitti' Fatih Erbakan'dan İktidara 'Asgari Ücret' Resti
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Ümit Özdağ’ı Ziyaret Etti İYİ Parti Lideri Dervişoğlu Ümit Özdağ’ı Ziyaret Etti
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'