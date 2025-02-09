AKP'de Açılış Krizi, Kritik İsmin İstifası Alındı

AKP İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Filistin’de yaşanan soykırım ve yıkım faili olarak tarif edilen İsrail’e destek veren firma ve markalara karşı boykot iradelerinin net olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bulunan bir AVM’de Burger King ve Popeyes adlı restoranların açılışına AKP yöneticileri katılım göstermişti. O isimlerden biri de AKP Dinar İlçe Teşkilat Başkanı Av. İbrahim Özgül olmuştu.

Açılış esnasında dua edilmesi ise dikkat çekerken, bu gelişme kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

AKP'de daha önce Rize ve İzmir'de de benzer açılış krizleri yaşanmıştı. Rize'de açılışa katılan isim kendisini kurdele kestim, yemek yemedim yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sözleriyle savunurken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ilgili şahıslar hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.