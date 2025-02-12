İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine söylediği sözler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İmamoğlu hakkında 3 ayrı suçtan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenirken, memuriyet hizmetlerinden men edilmesi talep edilmişti.

11 NİSAN'DA YARGILAMA BAŞLAYACAK

Konuya ilişkin İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Nisan tarihinde saat 10.00'da başlanacak.

Kaynak: İHA